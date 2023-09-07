У Google-картах знову можна реєструвати бізнес в Україні

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Flickr / Focal Foto

Google знову дозволив українським підприємцям реєструвати бізнес у Google Maps і користуватися Google Business.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У квітні 2022 року Google з міркувань безпеки заблокував для України функції Google Business, через що бізнес не міг додавати свої нові обʼєкти на карти, а українці не могли лишати відгуки, ставити запитання тощо.

Мінцифри працювало з Google, щоб український бізнес знову міг користуватися мапами й іншими функціями. Зараз це стало можливо.

Михайло Федоров подякував Google за «зважене й справедливе рішення».