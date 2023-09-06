YouTube тестує онлайн-ігри на платформі
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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BRICK 101 / YouTube
YouTube проводить новий експеримент і тестує онлайн-ігри на платформі. У деяких користувачів зʼявився новий розділ Playables.
Команда YouTube це підтвердила у блозі.
Пограти в онлайн-ігри (у кого вони зʼявилися) можна як на комп’ютері, так і на смартфоні. Розділ Playables розташований поряд з іншим на домашній сторінці.
Переглядати свою історію ігор у Playables і збережений прогрес гри можна в історії YouTube.