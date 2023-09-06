Іран і Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини

Новини

Flickr / Mohsen Taleb

Саудівська Аравія та Іран обмінялися послами, тобто формально завершивши семирічний дипломатичний розрив.

Про це пише Bloomberg.

Новий представник Саудівської Аравії в Тегерані Абдулла аль Енезі заявив, що він прагне зміцнити й покращити дипломатичні відносини між країнами. В Ер-Ріяд приїхав посол Ірану Алірези Енаяті.

Іран і Саудівська Аравія були серед шести країн, яким минулого місяця запропонували приєднатися до БРІКС. Тобто їхня співпраця виходить за межі політичної, розширюючи ділові та торгові звʼязки.

За словами іранського президента Ебрагіма Раїсі, співпраця «підвищить позиції країн на регіональному і глобальному рівнях і обмежить можливість іноземного втручання».