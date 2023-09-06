Рада проголосувала за додаткові виплати поліцейським, військовим і рятувальникам

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Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада сьогодні, 6 вересня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 9638 про посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських і деяких інших осіб.

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що закон пропонує віддати сімʼям виплати полонених поліцейських і службовців соцзахисту, тобто рятувальників ДСНС (окрім тих, хто здався в полон добровільно), і передбачає можливість для військових і поліцейських отримати гроші за невикористану відпустку. У разі загибелі чи смерті службовця ці гроші пропонують виплачувати його родині.

«Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію», — пояснила Шуляк.

Також документ удосконалює порядок одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби, порядок нарахування пенсій та надбавок за вислугу років.