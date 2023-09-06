Росія вдарила по Костянтинівці Донецької області — 17 загиблих

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Російська армія вдень 6 вересня обстріляла ринок у місті Костянтинівка Донецької області.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучання, а міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що загинули 17 людей, ще 32 людини постраждали.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що серед загиблих — одна дитина. У місті пошкоджені 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Пошукова операція триває, під завалами ще є люди.