У Тихому океані акули потопили катамаран з росіянами

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Reuters

У Тихому океані акули атакували катамаран Russian Ocean Way — TION. На борту було троє людей — двоє росіян і громадянин Франції. Їх врятували.

Про це пише The Guardian.

Вперше акули напали на моряків 4 вересня. Наступного дня тварини знову атакували катамаран, і він почав тонути. Екіпаж надіслав сигнал SOS.

Reuters

Моряків врятувало судно Dugong Ace, що прямувало до Шанхаю. Воно прибуло на місце через 45 хвилин після того, як був відправлений сигнал лиха.