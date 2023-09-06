У Тихому океані акули потопили катамаран з росіянами
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Reuters
У Тихому океані акули атакували катамаран Russian Ocean Way — TION. На борту було троє людей — двоє росіян і громадянин Франції. Їх врятували.
Про це пише The Guardian.
Вперше акули напали на моряків 4 вересня. Наступного дня тварини знову атакували катамаран, і він почав тонути. Екіпаж надіслав сигнал SOS.
Моряків врятувало судно Dugong Ace, що прямувало до Шанхаю. Воно прибуло на місце через 45 хвилин після того, як був відправлений сигнал лиха.