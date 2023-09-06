Українські війська втратили перший танк Challenger 2. Це підтвердив міністр оборони Британії

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Українські війська, ймовірно, втратили перший свій танк Challenger 2.

Втрату Challenger 2 підтвердив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в ефірі телеканалу Sky News. За словами Шеппса, танк був підбитий артилерією.

Натомість The Guardian із посиланням на західні спецслужби повідомляє, що машина підірвалася на міні і в неї загорівся паливний бак. Екіпаж залишив танк, після чого вже по порожньому танку вдарив дрон.

Газета The Guardian пише, що це перший випадок втрати Challenger 2 в бою після інциденту в Іраку 2003 року, тоді танк постраждав від дружнього вогню.

У соцмережах кадри розбитого танка в районі села Роботине зʼявилися 5 вересня. Машина належала 82 десантно-штурмовій бригаді.