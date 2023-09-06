Українські війська втратили перший танк Challenger 2. Це підтвердив міністр оборони Британії
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- Олександр Рубан
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Wikimedia
Українські війська, ймовірно, втратили перший свій танк Challenger 2.
Втрату Challenger 2 підтвердив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в ефірі телеканалу Sky News. За словами Шеппса, танк був підбитий артилерією.
Натомість The Guardian із посиланням на західні спецслужби повідомляє, що машина підірвалася на міні і в неї загорівся паливний бак. Екіпаж залишив танк, після чого вже по порожньому танку вдарив дрон.
Газета The Guardian пише, що це перший випадок втрати Challenger 2 в бою після інциденту в Іраку 2003 року, тоді танк постраждав від дружнього вогню.
У соцмережах кадри розбитого танка в районі села Роботине зʼявилися 5 вересня. Машина належала 82 десантно-штурмовій бригаді.
- Велика Британія заявила про постачання Україні Challenger 2 в березні 2023 року. Українським військовим передали 14 танків.
- Раніше Forbes та проєкт OSINT повідомляли по втрату пʼяти українських танків Leopard 2. За даними на кінець серпня разом із ними були пошкоджені ще 10 таких танків. Усі екіпажі при цьому вижили.