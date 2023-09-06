Google представила новий логотип Android

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Компанія Google презентувала новий логотип операційної системи Android. Це перший редизайн з 2019 року.

Google відмовилася від написання android у нижньому регістрі на логотипі й додала велику літеру А. Оновлення шрифту допоможе «краще передати звʼязок між Android-пристроями та додатками Google», пояснив бренд-менеджер компанії Джейсон Фурньє.

Маскот операційної системи — зелений робот — тепер зображується в повний зріст і в 3D-форматі. Дизайнери додали символу варіативності: відтепер робот може зʼявлятися в різних видах залежно від того, де він застосовується.