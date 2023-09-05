Індія може відмовитися від колоніальної назви країни. Учасників G20 вже запросили на вечерю з «президентом Бхарати»
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Учасники саміту G20, який пройде в Індії, отримали запрошення на вечерю з «президентом Бхарати». Місцеві медіа повідомляють про наміри уряду відмовитися від колоніальної назви країни.
Про це пише The Guardian.
Премʼєр-міністр Нарендри Моді зазвичай називає Індію «Бхарат». Це слово походить від стародавніх індуїстських писань на санскриті та є однією з двох офіційних назв країни згідно з її Конституцією.
Члени його партії «Бхаратія Джаната» (BJP) раніше виступали проти використання назви «Індія». За їхніми словами, вона була навʼязана під час британського правління.
Уряд Індії скликав спеціальну сесію парламенту на кінець вересня. Порядок денний засідання наразі невідомий, але анонімні джерела телекомпанії News18 повідомили, що представники BJP внесуть спеціальну резолюцію про перейменування Індії на Бхарат.
- Минулого року Організація Обʼєднаних Націй відповіла на запит Туреччини про зміну написання назви країни іноземними мовами. ООН погодилася, що країна носитиме міжнародну назву Türkiye.