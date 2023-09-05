Міністр освіти Оксен Лісовий підтримує скасування відстрочки для деяких студентів

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Міністерство освіти підтримує законопроєкт, яким хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які здобувають непослідовну другу вищу освіту.

Позицію 5 вересня оприлюднив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, зараз є тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як спосіб уникнути мобілізації. У 2022 році стало на 55 тисяч більше студентів-чоловіків, яким більше за 25 років, аніж було у 2021 році.

Законопроєкт, який вже зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки).