Міністр освіти Оксен Лісовий підтримує скасування відстрочки для деяких студентів
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство освіти підтримує законопроєкт, яким хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які здобувають непослідовну другу вищу освіту.
Позицію 5 вересня оприлюднив міністр освіти Оксен Лісовий.
За його словами, зараз є тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як спосіб уникнути мобілізації. У 2022 році стало на 55 тисяч більше студентів-чоловіків, яким більше за 25 років, аніж було у 2021 році.
Законопроєкт, який вже зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.
Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки).
- 30 серпня представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що зареєстрував у парламенті законопроєкт № 9672, яким хочуть скасувати відстрочку від призову під час мобілізації для студентів, яким більше за 30 років і які здобувають непослідовну другу, третю або четверту освіту (наприклад, вступили на нижчій освітній рівень, ніж мали, і на іншу спеціальність).