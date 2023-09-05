Парламент повернув електронне декларування, але реєстр буде закритий

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Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 9534 про повернення електронного декларування майна чиновників і держслужбовців, але відхилила ключову правку 371 про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр буде закритим ще рік — ніхто публічно не побачить статки службовців.

Відкрити е-декларування вимагають партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу, але відповідна поправка від голови антикорупційного комітету Анастасії Радіної набрала лише 199 із 226 необхідних голосів, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія уточнив, що у законі є норма, згідно якої декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки перевіряючих органів.

Цей закон є вимогою до євроінтеграції та ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Низка депутатів кажуть, що президент Володимир Зеленський може цей закон не підписати.

Також Рада сьогодні проголосувала у другому читанні та в цілому за закон № 9587-д про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій.

Він пропонує автоматизоване накладення штрафів на декларантів, які несвоєчасно подали декларацію. Система електронного кабінету Єдиного державного реєстру декларацій сама фіксуватиме несвоєчасне подання, а в Національному агентстві з питань запобігання корупції створюватимуть постанову про накладення штрафу. Він стягуватиметься навіть тоді, коли декларацію не подали поважних причин.

Железняк додав, що цей документ теж ухвалювали з правками — депутати проголосували за правку 25, яка дозволяє уникнути покарання, якщо декларант «забув задекларувати майно» на 1,3 мільйона гривень. Він вважає, що цей закон теж отримає технічне вето.