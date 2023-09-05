Україна націоналізувала 7 авіадвигунів, які належали Міноборони Білорусі та російським компаніям

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Україна націоналізувала 7 авіадвигунів до вантажних літаків АН «Руслан». Двигуни належали Міністерству оборони Білорусі та групі російських компаній «Волга-Дніпро».

Про це заявили Офіс генпрокурора прокурора і Національна поліція.

На момент повномасштабного вторгнення рф ці двигуни ремонтували на одному з українських машинобудівних держпідприємств. Правоохоронці зазначають, що в липні 2022 року вони провели обшуки на території цього підприємства та вилучили двигуни. Згодом на майно наклали арешт.

Літаки АН «Руслан» росія активно використовує у війні проти України. Цими літаками перевозять військову техніку, а також військові вантажі та товари подвійного призначення з інших країн на територію рф.

Націоналізацію двигунів ініціювали Нацполіція та Міністерство юстиції. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення авіадвигунів у дохід держави.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 110-2 КК (посягання на територіальну цілісність України) та ст. 111-1 КК (колабораційна діяльність). Підставою для націоналізації майна стали матеріали цих кримінальних проваджень.