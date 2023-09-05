На острові Святої Єлени в Атлантичному океані виявили три нові види павуків

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На острові Святої Єлени, розташованому в Атлантичному океані, виявили три нові види павуків. Науковці вважають, що вони вже перебувають під загрозою зникнення.

Про це пише The Guardian.

Нові види павуків отримали назви Dolocosa joshuai, Hogna veseyensis і Molearachne M. sanctaehelenae. Останній вміє рити унікальні кургани, за що отримав ще одну назву — «кротовий павук». Ось як він виглядає:

Павук Molearachne M. sanctaehelenae. Photograph: Philip Ashmole

Два нові види павуків живуть у лісі, який раніше простягався на 600 гектарів, а тепер через вирубку дерев його площа скоротилася до 16 гектарів.