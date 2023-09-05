Дружина президента США Джилл Байден захворіла на коронавірус

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Reuters

Білий дім оголосив, що перша леді США Джилл Байден захворіла на Covid-19. Тест Джо Байдена на коронавірус виявився негативним.

Про це повідомляє CNN.

«Сьогодні ввечері у першої леді був позитивний тест на COVID-19. Зараз вона відчуває лише легкі симптоми. Вона залишиться в будинку [Байденів] у Рехобот-Біч, штат Делавер», — йдеться в заяві прессекретарки першої леді Елізабет Александер.

Reuters