Дружина президента США Джилл Байден захворіла на коронавірус
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Білий дім оголосив, що перша леді США Джилл Байден захворіла на Covid-19. Тест Джо Байдена на коронавірус виявився негативним.
Про це повідомляє CNN.
«Сьогодні ввечері у першої леді був позитивний тест на COVID-19. Зараз вона відчуває лише легкі симптоми. Вона залишиться в будинку [Байденів] у Рехобот-Біч, штат Делавер», — йдеться в заяві прессекретарки першої леді Елізабет Александер.
- Востаннє Джилл Байден хворіла на коронавірус минулого серпня. Її чоловік Джо Байден отримав позитивний тест у липні 2022 року. Відтоді він регулярно тестується на коронавірус і перевіряє наявність симптомів. Останніми тижнями у США зростає кількість хворих на Covid-19.