Польські документалісти в серіалі «вбили» Павла Вишебабу. Той відреагував

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Польські документалісти «вбили» українського військового та письменника Павла Вишебабу.

Про це Вишебаба написав на своїй сторінці в Facebook.

На польському Netflix вийшов 5-серійний документальний серіал «Матері війни» виробництва польського суспільного мовника TVP. Це серіал, який розповідає про повномасштабне вторгнення росії в Україну та українських жінок і дітей, які знайшли прихисток у Польщі.

Фінальний епізод серіалу закінчився розповіддю про Павла: на екрані зʼявляються фото та відео на яких зображений військовий, диктор читає його вірші під сумну музику, згодом на стоп-кадрі обличчя Павла Вишебаби стає чорно-білим, а диктор говорить, що він загинув 8 черевня під Сєвєродонецьком.

«Польські творці зі мною нічого не узгоджували, я можу зрозуміти - вони думали що я вже тойво. Чому? — не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс», — пише Вишебаба.

Також Павло Вишебаба зазначив, що він вже зідзвонився з творцями серіалу, вони пообіцяли йому «відредагувати» фінальний епізод і «розглянуть можливість» допомогти його 68 окремій єгерській бригаді.