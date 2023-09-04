Греція обмежила кількість відвідувачів Акрополя

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Одна з найвизначніших памʼяток Греції Акрополь відсьогодні прийматиме обмежену кількість відвідувачів.

Про це пише CNN.

Стародавню грецьку памʼятку щодня відвідуватимуть 20 тисяч туристів. На сайті рахуватимуть бронювання, а також запровадять погодинну систему слотів.

У серпні міністр культури Греції Ліна Мендоні сказала, що Акрополь відвідує до 23 тисяч відвідувачів щодня, За її словами, це «величезне число».

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Хоча сайт для бронювання працює до 20:00, більшість відвідувачів приходять до Акрополя вранці і створюють там натовп. Це шкодить памʼятці, її працівникам і відвідувачам. Нова система має сприяти безпеці та довголіттю Акрополя. Із квітня 2024 року її хочуть запровадити для інших грецьких памʼяток, де діє електронний квиток.