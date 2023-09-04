Астронавти Crew-6 повернулися на Землю після піврічної місії на МКС

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На Землю успішно повернулися четверо астронавтів місії Crew-6, які пів року працювали на Міжнародній космічній станції (МКС).

Про це пише Space.

Корабель компанії SpaceX Dragon Endeavour сів в Атлантичний океан біля узбережжя Флориди. На борту були Стівен Боуен і Уоррен «Вуді» Хобург з NASA, Султан Аль-Неяді з ОАЕ та росіянин Андрій Федяєв. Для трьох з них це був перший політ — лише Боуен раніше був у космосі. Crew-6 був шостим польотом SpaceX для NASA.

Екіпаж Crew-6. NASA

Посадка Dragon Endeavour з астронавтами в Атлантичному океані. NASA

Астронавти мали повернутися на Землю вранці 3 вересня, але були змушені залишитися на МКС ще на день через погану погоду.