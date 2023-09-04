Астронавти Crew-6 повернулися на Землю після піврічної місії на МКС
- Автор:
- Анна Холоднова
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На Землю успішно повернулися четверо астронавтів місії Crew-6, які пів року працювали на Міжнародній космічній станції (МКС).
Про це пише Space.
Корабель компанії SpaceX Dragon Endeavour сів в Атлантичний океан біля узбережжя Флориди. На борту були Стівен Боуен і Уоррен «Вуді» Хобург з NASA, Султан Аль-Неяді з ОАЕ та росіянин Андрій Федяєв. Для трьох з них це був перший політ — лише Боуен раніше був у космосі. Crew-6 був шостим польотом SpaceX для NASA.
Астронавти мали повернутися на Землю вранці 3 вересня, але були змушені залишитися на МКС ще на день через погану погоду.
- Crew-6 працювали на космічній станції від березня. 26 серпня до МКС вирушили четверо астронавтів з NASA, Європейського космічного агентства Японії і росії. Їхня місія Crew-7 триватиме 190 днів.
- 27 серпня космічний корабель місії Crew-7 успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.