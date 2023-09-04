Індонезія запроваджує програму «золотих віз»

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Індонезія запроваджує схему «золотої візи» для залучення іноземних індивідуальних та корпоративних інвесторів — країна намагається стимулювати економіку.

Про це повідомила міграційна служба.

«Золота віза» надає дозвіл на проживання на період від 5 до 10 років. Пʼятирічна віза вимагає, щоб приватні інвестори створили компанію вартістю $2,5 мільйона, а для десятирічної візи потрібні інвестиції на суму $5 мільйонів.

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Корпоративні інвестори мають інвестувати $25 мільйонів, щоб отримати пʼятирічні візи для директорів та членів комісії. Щоб отримати десятирічну візу, їм потрібно інвестувати $50 мільйонів.

Індонезія — одна з багатьох країн, які надають «золоту візу». Така ж політика діє у США, Канаді, Обʼєднаних Арабських Еміратах, Ірландії, Німеччині, Новій Зеландії, Італії та Іспанії.