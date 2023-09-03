Україна від початку вторгнення отримала $100 мільярдів допомоги
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтервʼю Укрінформу.
«Якщо сьогодні порахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під $100 мільярдів ми отримали за час повномасштабного вторгнення», — повідомив Резніков.
Ця сума — це озброєння та військова техніка. Тільки від США Україна отримала допомоги вже майже на $60 мільярдів.
Олексій Резніков пояснив, що переважна частина бюджету Міноборони витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.