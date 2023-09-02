Біженці з Еритреї влаштували заворушення в Тель-Авіві — сотні постраждалих
- Автор:
- Ліза Бровко
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Еритрейські шукачі притулку провели протест у Тель-Авіві проти режиму Еритреї. Під час заворушень постраждали 114 людей, серед яких близько 30 поліцейських.
Про це пише The Jerusalem Post.
Постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарень міста. Правоохоронцям вдалося стабілізувати ситуацію. Вони, зокрема, застосовували світлошумові гранати й затримали майже 40 людей.
Протести почалися на півночі Тель-Авіва і тривали в південних районах. Еритрейці кричали, розмахували палицями й кидали каміння на знак протесту проти свого уряду та Еритрейського етнокультурного фестивалю, який він проводив у місті.
- У Німеччині через фестиваль Еритреї сталися заворушення. Десятки поліцейських поранені, сотню людей затримали. Здебільшого критиками фестивалю культури Еритреї, який проводиться з 2011 року, є громадяни Еритреї, які залишили країну через дії авторитарного уряду. Вони вважають усі ці культурні заходи інструментом еритрейської пропаганди.
- Еритрея проголосила незалежність від Ефіопії у 1993 році. Відтоді країну очолює президент Ісаяс Афеверк, а її місце в рейтингу «Індекс демократії» постійно в останніх рядках. Уряд Еритреї підтримує росію та регулярно голосує на її користь, зокрема в ООН.