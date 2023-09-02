Біженці з Еритреї влаштували заворушення в Тель-Авіві — сотні постраждалих

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Еритрейські шукачі притулку провели протест у Тель-Авіві проти режиму Еритреї. Під час заворушень постраждали 114 людей, серед яких близько 30 поліцейських.

Про це пише The Jerusalem Post.

Постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарень міста. Правоохоронцям вдалося стабілізувати ситуацію. Вони, зокрема, застосовували світлошумові гранати й затримали майже 40 людей.

Протести почалися на півночі Тель-Авіва і тривали в південних районах. Еритрейці кричали, розмахували палицями й кидали каміння на знак протесту проти свого уряду та Еритрейського етнокультурного фестивалю, який він проводив у місті.