Настоятелю церкви УПЦ МП на Житомирщині повідомили про підозру в розпалюванні ненависті

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Служба безпеки й Нацполіція повідомили про підозру настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, який розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки та брошури серед священників і вірян. У цих агітках війну в Україні визначали як «внутрішній громадянський конфлікт» і заперечували збройну агресію росії.

Крім того, у листівках ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої щодо них. Клірик розповсюджував ці матеріали за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру в злочинах проти України.

Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітки під час безпекових заходів навесні 2022 року й обшуків місцевої єпархії УПЦ МП у червні цього року.

Настоятелю храму повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою і за попередньою змовою групою осіб).