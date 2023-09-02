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СБУ

Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він вивів за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).