Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він вивів за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 190 (шахрайство);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
- 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти».