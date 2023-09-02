Білорусь звинуватила Польщу в порушенні кордону. У Варшаві це заперечили
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Білорусь стверджує, що польський військовий вертоліт порушив її кордон 1 вересня. У Варшаві заперечили звинувачення.
Про це пише Reuters.
Державна прикордонна служба Білорусі повідомила, що польський військовий гелікоптер Мі-24 перетнув кордон «на надзвичайно низькій висоті, залетів на 1 200 метрів на територію Білорусі, а потім повернув назад». МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі і вимагає розслідувати інцидент.
Речник польських Збройних сил підполковник Яцек Горишевський категорично заперечив звинувачення.
«Я не підтверджую цю інформацію. Жоден польський гелікоптер не перетинав кордон із Білоруссю. Такого перетину кордону не могло бути та не було. Наші радарні системи однозначні», — наголосив він.
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- 22 серпня голови прикордонних служб Литви, Латвії та Польщі обговорили можливі сценарії закриття кордонів із Білоруссю і росією.