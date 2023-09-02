Reuters: У Балтійському морі тисячі військових НАТО і майже 30 кораблів навчатимуться відбивати атаки росії

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Головнокомандувач ВМС Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак заявив, що в Балтійському морі розпочнуться великі військово-морські навчання. У них візьмуть участь приблизно 30 кораблів і понад три тисячі військових.

Про це пише Reuters.

«Ми надсилаємо росії чіткий сигнал про пильність — не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати в себе здатність атакувати», — наголосив Каак.

Навчання Northern Coasts розпочнуться 9 вересня і триватимуть два тижні. Вони обʼєднають війська країн НАТО на Балтійському морі, Швеції, яка незабаром стане членом Альянсу, а також США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції. Вони відпрацьовуватимуть десантні операції та ймовірні удари з моря.

Військово-морський флот США відправить на навчання корабель Mesa Verde. Він призначений для транспортування та висадки майже 800 морських піхотинців під час нападу ворожого десанту. Військові НАТО також відпрацьовуватимуть захист морських шляхів біля берегів Латвії та Естонії.

Німецький флот керуватиме зі свого нового штабу в місті Росток. Німеччина прагне зробити з нього регіональний морський штаб, звідки можна буде керувати операціями НАТО в Балтійському морі в разі конфлікту.