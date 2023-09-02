ЗСУ мають все більше шансів скоро дійти до Токмака. Огляд матеріалів іноземних медіа 1 вересня

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«Бабель»

Видання The New York Times опублікувало матеріал про просування українських військ у напрямку села Вербове, на схід від звільненого тиждень тому села Роботине. Цей ніби незначний крок показує, що українці переконані: росіяни не мають ресурсу захопити Роботине знову ― і сили оборони можуть розширювати звільнену ділянку для того, щоб певніше йти в напрямку Токмака.

Цей напрямок ― пріоритетний для росіян, оскільки навіть якщо ЗСУ не захочуть устрявати в міські бої в Токмаку, вони можуть взяти місто в кільце. І навіть якщо витіснити росіян звідти одразу не вийде, буде перерізано залізничну гілку через місто, якою отримують постачання війська окупантів.

Автори матеріалу пишуть, що недавніми боями в цьому районі українські війська знову перевершили очікування. Вони займають панівні висоти і в кількох місцях долають основну лінію оборони росіян. Якщо операція завершиться успіхом, ЗСУ можуть здійснити прорив на цьому напрямку. Про ймовірність цього свідчить те, що росіянам стає все важче перекидати на цей напрямок резерви ― адже все більший ризик, що ослабнуть інші ділянки фронту й українці зможуть їх прорвати. Після того, як сили оборони на цьому напрямку «перемелють» ще трохи російських підрозділів і подолають оборонні перешкоди на ширшій ділянці, просуватися вперед має стати значно легше. Втім, для просування вперед ЗСУ використало частину резервів, і тепер у військових аналітиків є побоювання, чи вистачить в українській армії військових, щоб звільнити значні території після прориву оборони окупантів, підсумовує видання.

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