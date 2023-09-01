У Німеччині чоловік скинув з мосту 10-річного хлопчика за розмову українською

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Прокуратура німецького міста Геттінгена розслідує замах на вбивство 10-річного українця, якого невідомий чоловік скинув у канал.

Про це пише пресслужба прокуратури.

Правоохоронці встановили, що кілька українських дітей 26 серпня були біля мосту в Айнбеку. Невідомий чоловік поскаржився, що вони розмовляють українською мовою, і наказав їм говорити російською. Потім він заявив, що це нібито Україна розпочала війну.

За даними прокуратури, чоловік потягнув дівчинку за волосся, а далі схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Той вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту, через що поранив голову і ліву стопу.

Коли дитина лежала в каналі, чоловік кинув у нього скляну пляшку і влучив у праве плече, після чого зник з місця події. Тривають слідчі дії.