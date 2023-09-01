Прокуратура попередила поставку ЗСУ неякісних продуктових наборів. Міноборони хотіло витратити на це 430 млн грн

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Міністерство оборони України намагалося придбати для ЗСУ мільйон неякісних продуктових наборів на суму 430 мільйонів гривень, але прокуратура попередила це.

Правоохоронці зазначили, що додаткова угода не відповідала нормам харчування для військових.

Останнім часом довкола закупівель Міноборони виникає багато дискусій. На початку серпня журналісти повідомили про неналежну закупівлю курток, хоча відомство все спростовує і готує судові позови «до ЗМІ та людей, які навмисно поширюють неправдиві відомості» про підміну зимової форми літньою.

На початку року правоохоронці також повідомили колишньому заступнику міністра оборони та екскерівнику департаменту державних закупівель про підозру в причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. За кілька місяців фігуранти отримали ще одну підозру — у причетності до розкрадання бюджетних грошей під час закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ.