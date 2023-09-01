Зеленський презентував освітній застосунок «Мрія». Для чого він

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський презентував новий освітній цифровий застосунок «Мрія», яким зможуть користуватися учні, вчителі та батьки в Україні та за кордоном.

«Застосунок допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як «Дія». Українські учні та учениці, батьки, вчителі — кожен зможе скористатися функціями «Мрії», — заявив президент.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Він міститиме бібліотеку контенту, що потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

«Мрія» також рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік. Неважливо, яка географія. Головне, щоб дитині вдавалося», — розповів Володимир Зеленський.

Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

У застосунку можна стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.

Крім того, у застосунку дитина може мати ID — унікальний цифровий дитячий документ, для більшого захисту й можливостей у світі дорослих за аналогією з «Дією».

Батькам «Мрія» допоможе знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття.

Застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотний звʼязок від учителя.

До кінця поточного року заплановано розпочати ознайомчий процес із пілотним проектом «Мрії» у тестових школах, а наступного року, після реалізації «пілота», проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України.