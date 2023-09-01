Politico: Група українських військових завершила навчання на танках Abrams, перші 10 прибудуть у вересні

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Reuters

Група українських військових завершила програму навчання на американських танках M1 Abrams. Про це повідомляє Politico із посиланням на офіційного представника, полковника Мартіна ОʼДоннелла.

Майже 200 українців тренувалися на учбових танках на полігонах армії США в Німеччині й нещодавно завершили один з останніх етапів програми — загальновійськові батальйонні навчання на полігоні «Гоенфельс».

Україна має отримати загалом 31 танк «Абрамс». За словами представника Міністерства оборони та іншої людини, знайомої з перебігом обговорень, перші десять машин мають прибути в Україну в середині вересня. Танки наразі перебувають у Німеччині на остаточному ремонті. Щойно все буде готове, їх відправлять в Україну.