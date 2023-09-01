Politico: Група українських військових завершила навчання на танках Abrams, перші 10 прибудуть у вересні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters
Група українських військових завершила програму навчання на американських танках M1 Abrams. Про це повідомляє Politico із посиланням на офіційного представника, полковника Мартіна ОʼДоннелла.
Майже 200 українців тренувалися на учбових танках на полігонах армії США в Німеччині й нещодавно завершили один з останніх етапів програми — загальновійськові батальйонні навчання на полігоні «Гоенфельс».
Україна має отримати загалом 31 танк «Абрамс». За словами представника Міністерства оборони та іншої людини, знайомої з перебігом обговорень, перші десять машин мають прибути в Україну в середині вересня. Танки наразі перебувають у Німеччині на остаточному ремонті. Щойно все буде готове, їх відправлять в Україну.
- 25 січня 2023 року президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою. Затримка з поставками Abrams в Україну повʼязана з видаленням технологій, які можуть потрапити до росіян.
- Танки Abrams входять до групи з приблизно 300 танків, які надали західні союзники, включно з Leopard-2 від Іспанії та Німеччини, Challenger з Великої Британії та Leclerc із Франції.