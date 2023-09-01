Захід зрештою має розробити концепцію довгострокової підтримки України. Огляд матеріалів іноземних медіа 31 серпня

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«Бабель»

Будь-хто, хто знається на історії воєнних конфліктів, визнає, що український контрнаступ є успішною операцією, пише військовий аналітик, колишній генерал-майор армії Австралії та науковий співробітник Центру стратегічних та закордонних досліджень Мік Раян у впливовому виданні Foreign Affairs. Повільні темпи наступу ЗСУ ― природна річ в умовах підготовленого противника, враховуючи масштаб бойових дій. Та й загалом, з огляду на історичні паралелі, Україна демонструє успіх. Після 18 місяців Першої світової війни союзники втратили схід Туреччини і в розпалі була Верденська битва, відома також як «Верденська мʼясорубка», в ході якої через численні жертви Німеччина поступово розгубила свій наступальний потенціал. У Другій світовій війні станом на 19-й місяць під нацистською Німеччиною все ще перебувала значна частина Європи, а Японія окупувала Сінгапур. В України на цьому тлі все значно краще. І фактор, який найбільше може завадити її майбутньому успіху, ― відсутність довгострокової стратегії в її союзників, зокрема у США.

Ідеться про кількість і якість підтримки після завершення поточного контрнаступу, пише Раян. І передовсім про сміливість визнати, що головна мета США і НАТО ― поразка російських військ в Україні та викорінення «російського глобального наративу». Україна має отримувати постійне тренування своїх військ і системну збройну підтримку ― оскільки є усвідомлення, що війна продовжиться і в 2024 році. Лише такі кроки здатні забезпечити не проміжну й нетривку, а недвозначну перемогу Києва.

Вкладення ресурсів в Україну ― результативне і вдячне, пише автор. За 18 місяців ЗСУ освоїли складні багатокомпонентні операції, рівень координації між різними військовими підрозділами значно покращився, українські оборонці постійно експериментують, вони відкриті до інновацій і здатні швидко вчитися. ЗСУ успішно виконали операції, які стали б випробуванням для кожної без винятку армії світу. Києву це вдалося. А отже, з цим партнером можна мати справу і ставити на гру в довгу, підсумовує Раян. «Колись конфлікти на кшталт Першої та Другої світової воєн чи Корейської війни анонсувались військовими аналітиками як щось короткочасне, ледь не блискавичне. Все виявилось інакше. Підстав вірити, що зараз розіграється інший сценарій, немає, ― пише Раян. ― І розробити й представити нарешті надійну стратегію довгострокової підтримки України буде найкращим рішенням Заходу».

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