Офіс омбудсмена обіцяє за три тижні завершити перевірку всіх ВЛК. Загалом їх 833

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Офіс омбудсмена обіцяє за три тижні завершити перевірку всіх ВЛК, які функціонують в Україні. Наразі перевірили вже 70% військово-лікарських комісій. Загальна їх кількість — 833.

Про це 31 серпня заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

«Станом на зараз я і моя інституція перевірили 70% ВЛК в Україні. Ми перевірили, у тому числі ті ВЛК, які розташовані поблизу лінії фронту. Загальна їх кількість — 833. І я пообіцяв президенту, що за три тижні ми закінчимо цю роботу, і я буду готовий надати аналіз усіх 100% ВЛК, які працюють на території України», — сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, Офіс омбудсмена почав перевірки ВЛК ще із жовтня 2022 року і вже перевірив 70% комісій.

З тих 70% ВЛК, які перевірив Офіс омбудсмена, найменше до цивільних лікарень перейшло ВЛК у Києві, Київській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Запорізькій областях.