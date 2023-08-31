Міністр Верещук: 180 тисяч людей помилково отримують виплати як ВПО
- Автор:
- Олександр Рубан
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Майже 180 тисяч громадян України помилково отримують виплати як вимушені переселенці (внутрішньо переміщені особи).
Це заявила віцепремʼєр Ірина Верещук в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За її словами, перевірка переселенців засвідчила, що 109 тисяч з них проживають за кордоном, але отримують виплати, 10 тисяч зазначені в реєстрі як померлі й також продовжують отримувати виплати. Існують випадки, коли і батько й мати подали на виплати для одних і тих самих дітей — таких родин знайшли майже 60 тисяч.
Усі ці помилкові виплати припинять, обіцяє Верещук.
Сьогодні виплати для переселенців отримують 2 мільйони 600 тисяч осіб. На них у цьому році потрібно 72 млрд грн.
- 24 червня Верещук зазначала, що в Україні зареєстровано близько 4,8 мільйона ВПО, близько 2 мільйонів переселенців не зареєстровані.
- За даними Мінекономіки, станом на 31 липня близько 6,2 мільйона українців виїхали за кордон через війну і залишаються там.