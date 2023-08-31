Іран довічно дискваліфікував важкоатлета, який потиснув руку ізраїльському спортсмену
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- Олександр Рубан
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Іранський професійний важкоатлет отримав довічну заборону на участь у змаганнях після того, як 26 серпня на переможному пʼєдесталі потиснув руку спортсмену з Ізраїлю.
Про це повідомляє CNN.
36-річний чемпіон з важкої атлетики Мостафа Раджаї тис руку і позував для фото з ізраїльтянином Максимом Свірським на Чемпіонаті світу з важкої атлетики, який проходив у Польщі.
Попри те що Раджаї виборов срібну медаль на змаганнях, його довічно відсторонили від усіх видів спорту за дії, які голова федерації важкої атлетики Ірану назвав «неприйнятними і непробачними». Також національна федерація відсторонила Хаміда Салехінію, який очолював іранську збірну з важкої атлетики.
- 15 серпня в Ірані засудили режисера та продюсера через показ їхнього фільму на Каннському фестивалі.