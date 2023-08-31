СБУ повідомила про підозру російському військовому, який наказав розстріляти родину під час окупації Бучі

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Служба безпеки встановила ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств під час окупації Київщини. Старший лейтенант Вадим Овчинніков, командир розвідувального взводу розвідроти 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії наказав розстріляти українську родину під час окупації Бучі.

Про це Служба безпеки України повідомила 31 серпня.

Підрозділ Овчиннікова захоплював селища Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району. Під час окупації Вадим Овчинніков разом зі своїми підлеглими на бронетехніці обʼїжджали територію і залякували місцевих. Під час одного з таких «рейдів» на початку березня 2022 року Овчинніков наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях із цивільними, які рухалися назустріч БМП.

У постраждалих машинах була українська родина, яка намагалась виїхати з Северинівки до Умані, що на Черкащині. Російські військові стріляли з автоматів — загинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька, вижити вдалося лише молодшій, 9-річній доньці.

Наказ на розстріл місцевих жителів виконували пʼятеро підлеглих Овчиннікова:

молодший сержант Михайло Жаркий;

єфрейтор Алдар Гарматаров;

єфрейтор Сергій Зваричевський;

єфрейтор Артем Бєліков;

рядовий Іван Нагуманов.

Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.