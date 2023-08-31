Хакери атакували X (Twitter) із вимогою запустити Starlink у Судані

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Хакерська група Anonymous Sudan атакувала X (у минулому — Twitter), щоб змусити Ілона Маска запустити супутниковий інтернет Starlink у Судані. Соцмережа не працювала більше двох годин у понад 10 країнах.

Про це пише BBC.

«Зробіть так, щоб наше повідомлення дійшло до Ілона Маска: запустіть Starlink у Судані», — написали хакери в Telegram.

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Один із хакерів під псевдонімом Hofa сказав, що вони здійснили DDoS-атаку, щоб підвищити обізнаність світу про громадянську війну в Судані.

X публічно не визнав наявність збоїв, а Маск не відповів на запитання про запуск Starlink у Судані.

Раніше це хакерське угруповання неодноразово звинувачували у роботі на Кремль. У червні під час заколоту «ПВК Вагнера» хакери заявили про підтримку російського уряду.

Однак представник Anonymous Sudan під псевдонімом Crush наполягає, що їхня група складається з «невеликої кількості» хакерів, які працюють у Судані, попри регулярні збої у роботі інтернету. Він поділився з BBC місцем розташування в Telegram, а також надіслав фото суданського паспорта.

Від січня 2023 року Anonymous Sudan успішно зламав роботу десятків організацій і державних сайтів у Франції, Нігерії, Ізраїлі та США.