Хакери атакували X (Twitter) із вимогою запустити Starlink у Судані
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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BBC News
Хакерська група Anonymous Sudan атакувала X (у минулому — Twitter), щоб змусити Ілона Маска запустити супутниковий інтернет Starlink у Судані. Соцмережа не працювала більше двох годин у понад 10 країнах.
Про це пише BBC.
«Зробіть так, щоб наше повідомлення дійшло до Ілона Маска: запустіть Starlink у Судані», — написали хакери в Telegram.
Один із хакерів під псевдонімом Hofa сказав, що вони здійснили DDoS-атаку, щоб підвищити обізнаність світу про громадянську війну в Судані.
X публічно не визнав наявність збоїв, а Маск не відповів на запитання про запуск Starlink у Судані.
Раніше це хакерське угруповання неодноразово звинувачували у роботі на Кремль. У червні під час заколоту «ПВК Вагнера» хакери заявили про підтримку російського уряду.
Однак представник Anonymous Sudan під псевдонімом Crush наполягає, що їхня група складається з «невеликої кількості» хакерів, які працюють у Судані, попри регулярні збої у роботі інтернету. Він поділився з BBC місцем розташування в Telegram, а також надіслав фото суданського паспорта.
Від січня 2023 року Anonymous Sudan успішно зламав роботу десятків організацій і державних сайтів у Франції, Нігерії, Ізраїлі та США.
- Бої між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) спалахнули 15 квітня 2023 року. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити у країні демократію. Регулярна армія і RSF регулярно звинувачують одне одного в боях у житлових районах та обстрілах з важкого озброєння, що призвели до загибелі сотень мирних жителів у столиці та інших великих містах.