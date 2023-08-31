У південноафриканському місті Йоганнесбург щонайменше 73 людини загинули під час пожежі

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Reuters

Щонайменше 73 людини загинули через пожежу в житловому будинку в південноафриканському місті Йоганнесбург. Понад 50 людей отримали поранення.

Про це пише місцеве видання News24.

Вогонь спалахнув у пʼятиповерховій житловій будівлі. За словами речника екстрених служб Роберта Мулаудзі, пожежники змогли врятувати частину мешканців. Пошуки постраждалих тривають.

За даними BBC, мешканці будівлі були переважно мігрантами з інших африканських країн. Люди жили там неофіційно, без договору оренди. У мерії припускають, що пожежа могла початися через свічки, які палили всередині.

Пожежа в Йоганнесбурзі стала однією із найбільш смертоносних за останні роки. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття.