WSJ: Влада США почала розслідування щодо «Скляного будинку» — секретного проєкту Ілона Маска в Техасі

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Федеральна прокуратура Манхеттена розслідує імовірне використання коштів компанії Tesla на «Скляний будинок» у Техасі.

Про це повідомила газета Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За планом гендиректора Tesla, біля штаб-квартири компанії в Остіні (штат Техас) мали побудувати простору скляну будівлю. У компанії ця ініціатива отримала кодову назву «Проєкт 42» і описувалася як будинок для Ілона Маска. Співробітники Tesla були занепокоєні тим, що компанія мала витратити мільйони доларів на спеціальне скло для таємничої будівлі. За даними WSJ, у Tesla провели внутрішнє розслідування з цього приводу, однак його результати дізнатися не вдалося.

Крім прокуратури, проєкт будівництва також вивчає Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). Правила SEC вимагають, щоб публічні компанії розкривали інформацію про операції на суму понад $120 тисяч, у яких є зацікавлена сторона (наприклад, генеральний директор).

За даними газети, розслідування перебуває на ранній стадії та може не призвести до офіційних звинувачень.