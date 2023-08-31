Українці сподіваються, що тиск на Запоріжжі змусить росіян відвести сили від Купʼянська. Огляд матеріалів іноземних медіа 30 серпня

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«Бабель»

Українці й окупанти намагаються тиснути на різних ділянках фронту, щоб перетягнути туди ресурси противника, пише The New York Times у матеріалі про ситуацію довкола Купʼянська. У той час як ЗСУ намагаються виштовхати росіян з півдня України, тиснучи на запорізькому напрямку, росіяни вдаються до таких же кроків на півночі фронту, пише видання. Обидві сторони сподіваються, що подальший тиск змусить ворога перемістити військових із ділянок, де відбувається наступ, туди, де є ризик прориву супротивника. Втім, поки що цього практично не відбувається: росіяни намагаються залатати «дірки» зі знищених у районі Роботиного й Завітного Бажання підрозділів за рахунок частин із Херсонщини чи Бахмутського напрямку.

Через активні обстріли повноцінне життя в Купʼянську та околицях так і не відновилось, пише видання, демонструючи фотографію зруйнованих будівель у центрі міста. Окупанти прагнуть відновити контроль над важливим для постачання своїх військ залізничним вузлом. Українські військові визнають, що просування росіян на тій ділянці фронту відчутні й ЗСУ потребують підкріплення. Втім, судячи з того, як ідуть бої, загони окупантів загалом на фронті видихаються й знищуються швидше. Із часом тиск на купʼянському напрямку послабився: наступати там росіянам уже фактично ніким, пише NYT.

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