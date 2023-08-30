Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1A5 та іншу техніку

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Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України.

Оновлений список опублікований на сайті німецького уряду.

У ньому 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector, чотири транспортери танків HX81 та чотири напівпричепи до них, понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї та польовий шпиталь.

Щодо танків, то це друга партія обіцяних Leopard 1A5, які передає Україні німецька сторона спільно з Данією. Загалом очікується 178 таких машин, проте уряд Німеччини погоджує продаж Києву додаткових танків першої моделі.