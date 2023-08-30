Зеленський провів засідання Радбезу щодо військово-лікарських комісій — рішення

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Президент України Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ради національної безпеки та оборони щодо діяльності військово-лікарських комісій.

Ухвалили перевірити рішення ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які ухвалили в період із 24 лютого 2022 року. За результатами перевірки будуть висновки щодо тих чоловіків, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон.

Також Зеленський доручив активніше попрацювати над можливістю проходити ВЛК у цивільних медичних закладах. У деяких регіонах до цього готові на 100%, у деяких це гальмується. Військове командування має повністю співпрацювати з цивільними медиками у цьому питанні.

Процес цифровізації всієї роботи ВЛК мають завершити. Також треба переглянути систему визначення придатності до військової служби — аби у командирів було більше можливостей залучати військових до виконання завдань та прибрати маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Перевірки у ВЛК продовжаться.