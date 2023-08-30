У Німеччині подав у відставку депутат, який малював нацистські знаки на машинах з українськими номерами

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У Німеччині подав у відставку член міської ради Баден-Бадену Мартін Кюне. Про це повідомляє Der Spiegel.

Про причини свого рішення Мартін Кюне не повідомив, однак цього тижня прокуратура Баден-Бадену оголосила, що член міської ради малював нацистську символіку на двох автомобілях з українськими номерами, а також написав на них великими літерами Fuck UA. За це він отримав штраф. Інциденти сталися у січні та березні цього року.