Європейська авіакомпанія почала продавати квитки до child-free зон у літаках

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Авіакомпанія Corendon Airlines почала продавати квитки до спеціальних child-free зон у літаках. Поки що така послуга доступна лише на міжнародних рейсах між Амстердамом і островом Кюрасао. Ціна квитка стартує від $48.

Про це пише Insider.

Секція, яку авіакомпанія називає зоною «Тільки для дорослих», буде розташована в передній частині літака. Її відокремлять завісою. Там буде 93 стандартних місця для пасажирів віком від 16 років за $48. Також у child-free зоні буде девʼять місць із додатковим простором для ніг за $108.

У Corendon Airlines заявили, що child-free зони допоможуть як бездітним пасажирам, так і родинам з дітьми мандрувати більш комфортно і не хвилюватись щодо шуму.