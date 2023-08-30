У вебверсії та на iOS-пристроях відтепер теж можна створювати приховані папки в Google Фото

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Lauren Edvalson / Unsplash

Google розширює доступ до функції «‎закритої теки» в Google Фото. Тепер у вебверсії та на iOS-пристроях можна окремо зберігати конфіденційні фотографії та відео.

Locked Folder спершу була доступна тільки власникам Android-пристроїв, вони могли приховувати певні фотографії та відео за паролем.

Ідеться не тільки про доступ за паролем, але й про можливість приховувати медіафайли із загальної стрічки, що допоможе уникнути незручних ситуацій під час прокручування різноманітних бібліотек програм.

Браузер не підтримує відео

Резервне копіювання вмісту закритих папок у хмару виконується з кількома рівнями захисту.

Браузер не підтримує відео

«Ми захищаємо ці дані кількома рівнями безпеки, включно з передовими технологіями шифрування, як-от HTTPS і «шифрування у стані спокою», — сказав речник Google Майкл Марконі.