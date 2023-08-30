У Саудівській Аравії чоловіка засудили до смертної кари за пости в X (Twitter)
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
arabnews.com
У Саудівській Аравії 54-річного Мухаммеда аль Гамді засудили до смертної кари за критику влади в X (Twitter).
Про це повідомляє CBS News.
Центр з прав людини Перської затоки звернув увагу на те, що Мохаммед аль Гамді мав лише девʼять підписників у соцмережі. За даними джерел AFP, чоловіка звинуватили у змові проти керівництва країни, підриві державних інститутів і підтримці терористичної ідеології.
Брат Мохаммеда, активіст Саїд аль Гамді, який мешкає за межами Саудівської Аравії, зазначив, що цю справу завели після невдалої спроби повернути його до країни.
- У 2008 році в Ер-Ріяді створили Спеціальний кримінальний суд. Він розглядає справи про тероризм. За даними правозахисників, цей суд неодноразово виносив несправедливі вироки. Торік у Саудівській Аравії стратили 147 людей, а цього року — 94 людини.