У Польщі почали виготовляти запчастини для фюзеляжу F-16

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Lockheed Martin

Польський звод Polskie Zakłady Lotnicze Mielec, що належить американському збройовому гіганту Lockheed Martin, показав першу задню частину фюзеляжу винищувача F-16 власного виробництва.

Про це повідомляє TVP.

Lockheed Martin

Керівник заводу Януш Закрецький підкреслив, що ці деталі — лише частина компонентів, що виготовляє PZL Mielec.

«Від 70 до 80% конструкції фюзеляжу F-16 буде зрештою виготовлено на PZL Mielec», — сказав він.

За словами Закрецького, компанія прагне завершити цей план до кінця наступного року. Нині виробляють приблизно 50%.

Завод готувався до виробництва комплектуючих для винищувачів від січня 2021 року. Фахівці PZL Mielec пів року навчалися на головному заводі Lockheed Martin у Південній Кароліні.

Нині на польському заводі постійно працюють 12 американських інженерів. Там також виготовляють запчастини для гелікоптерів Black Hawk і літаків M28.