У Польщі почали виготовляти запчастини для фюзеляжу F-16
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Lockheed Martin
Польський звод Polskie Zakłady Lotnicze Mielec, що належить американському збройовому гіганту Lockheed Martin, показав першу задню частину фюзеляжу винищувача F-16 власного виробництва.
Про це повідомляє TVP.
Керівник заводу Януш Закрецький підкреслив, що ці деталі — лише частина компонентів, що виготовляє PZL Mielec.
«Від 70 до 80% конструкції фюзеляжу F-16 буде зрештою виготовлено на PZL Mielec», — сказав він.
За словами Закрецького, компанія прагне завершити цей план до кінця наступного року. Нині виробляють приблизно 50%.
Завод готувався до виробництва комплектуючих для винищувачів від січня 2021 року. Фахівці PZL Mielec пів року навчалися на головному заводі Lockheed Martin у Південній Кароліні.
Нині на польському заводі постійно працюють 12 американських інженерів. Там також виготовляють запчастини для гелікоптерів Black Hawk і літаків M28.
- Німецький збройовий концерн Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні. Зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше. Їх готують саме для ремонту західних танків, таких як Leopard.