Google інтегрує штучний інтелект у програму для відеодзвінків Meet

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Death to Stock

Google презентувала нові ШІ-функції, які вже незабаром зʼявляться у програмі для відеодзвінків Meet. Зокрема, ідеться про можливість робити нотатки в режимі реального часу.

Якщо ви спізнилися на зустріч, Duet надасть вам детальне резюме розмови навіть на середині відеодзвінка, а після його завершення все збережеться в документах. Про це повідомляє The Verge.

Інша функція Duet дозволить штучному інтелекту взяти участь у зустрічі від вашого імені. Програма автоматично згенерує текст того, що ви могли б обговорити — нотатки будуть надані всім учасникам відеодзвінка.

Додатково Duet запропонує функції студійного зображення, освітлення та звуку; завдяки системі розпізнавання облич зможе додавати динамічні плитки з іменами, а також автоматичні субтитри з можливістю перекладу 18 мовами в реальному часі.