Сили оборони минулої доби знищили російський «Сонцепьок» і 570 окупантів

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Getty Images / «Бабель»

Минулої доби українські сили відбили атаки окупантів в районі Бахмуту, Донецька та Кремінної, а також знищили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Оборонцям також вдалось ліквідувати 570 окупантів і 109 одиниць техніки та ворожого озброєння.

Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом протягом доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

У районі Кремінної окупанти безуспішно наступали біля Новоєгорівки та Білогорівки.

У районі Бахмуту противник намагався наступати біля Богданівки, Курдюмівки й Озарянівки, але Сили оборони відбилися.

У районі Донецька українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ поблизу Марʼїнки та Новомихайлівки.

Водночас українські бійці продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.