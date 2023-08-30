У Києві від уламків ракет загинули дві людини

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Під ранок 30 серпня росія атакувала Київ ракетами — ППО збила цілі, але уламки впали в Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

Про це повідомляє військова адміністрація міста.

Двоє охоронців підприємства загинули — їм було 26 і 36 років. Ще троє мешканців столиці поранені.

У Дарницькому районі Києва уламки ракети впали на дах торгового центру «Ашан» на вулиці Здолбунівській. Тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник оприлюднив фото з місця події.

Спершу росіяни застосували кілька груп ударних дронів, попередньо — Shahed, які запустили з різних напрямків. А згодом з бортів стратегічної авіації Ту-95 вони запустили ракети. Загалом Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 повітряних цілей.