Телескоп «Джеймс Вебб» показав велику спіральну галактику

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ESA/Webb, NASA & CSA, A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив зображення великої спіральної галактики M51 (вона також відома як NGC 5194) на відстані 27 мільйонів світлових років від Землі.

Про це пише ESA.

На відміну від багатьох інших спіральних галактик із нерівними або розірваними спіральними рукавами, M51 може похвалитися помітними й добре розвиненими спіральними рукавами.

ESA/Webb, NASA & CSA, A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team

Червоні області на зображенні показують світло від складних молекул, що утворюються на частинках пилу, тоді як помаранчевий і жовтий кольори показують області іонізованого газу від нещодавно сформованих зоряних скупчень.