Apple 12 вересня презентує лінійку iPhone 15 та годинники Apple Watch наступного покоління

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Apple

Дванадцятого вересня о 20:00 за київським часом Apple проведе презентацію своїх нових смартфонів серії iPhone 15. Крім смартфонів компанія представить розумний годинник Apple Watch Series 9 з екранами розмірами 41 і 45 мм, а також нову версію Apple Watch Ultra.

Про це пише The Verge.

Захід Wonderlust проходитиме у прямому ефірі з Apple Park. Запрошення на захід містить логотип Apple у сірому, синьому та чорному кольорах, що може вказувати на колірні варіанти, які, за чутками, зʼявляться в лінійці iPhone 15 Pro.

Користувачів чекає презентація iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max з кількома відмінностями. Виріз у верхній частині екрана, зважаючи на все, замінить Dynamic Island, що вперше зʼявився в лінійці iPhone 14 Pro, а розʼєм Lightning може бути замінений портом USB-C, який забезпечить швидше заряджання.

Що стосується iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, у цих версіях очікуються серйозніші зміни. Імовірно, вони отримають титанові рамки корпусу, тонші рамки дисплея, значні покращення камери та порти USB-C. Але ці поліпшення можуть також супроводжуватися стрибком цін.